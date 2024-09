In&Out (21 Invest) nell’acquisizione del Gruppo Pinto: gli studi coinvolti Il Gruppo In&Out, leader italiano nella produzione di zanzariere, tapparelle e accessori per il foro finestra, tramite la controllata Zanzar SpA, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del Gruppo Pinto, operante nel settore degli avvolgibili in alluminio e PVC.