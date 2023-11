Insolvenza europea, il momento del deposito del ricorso monitorio individua la competenza del giudice di Antonio Martini, Alessandro Botti, Ilaria Canepa e Arianna Trentino (*)

Il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in Italia, se antecedente - nel caso di specie - al fallimento in Austria, è considerato procedimento pendente, si applica la legge italiana

Con sentenza n. 27346 del 26 settembre 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della individuazione della legge applicabile per la determinazione degli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, in base al combinato disposto degli artt. 4, co. 2, lett. f) e 15 Reg. CE 1346/2000 del Consiglio, relativo alle procedure di insolvenza europea, ricadono tra i procedimenti pendenti le azioni monitorie intraprese in forza di ricorso per decreto ingiuntivo depositato...