Insufficiente il richiamo a clausole di stile il giudice deve motivare il diniego alla tenuità del fatto di Giampaolo Piagnerelli

Il tribunale (sbagliando) ha ritenuto che la mera detenzione di un coltello fuori dell’abitazione potesse negare l’applicazione dell’articolo 131-bis del cp









Il giudice, per escludere l’applicabilità al caso concreto della particolare tenuità del fatto, deve fornire una concreta motivazione, non essendo sufficienti mere clausole di stile. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 46812/23. Venendo ai fatti un soggetto è stato condannato alla pena di mille euro di ammenda (ex articolo 4 della legge 110/1975) perché il 7 dicembre 2019 in Comacchio aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltello a lama fissa della lunghezza di 17,5 centimetri, ...