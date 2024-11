Intelligenza artificiale: conciliare libertà, sicurezza e democrazia

Il convegno internazionale è organizzato dagli Ordini degli Avvocati di Trento, Verona e Lucca, con il patrocinio della Fédération des Barreaux d’Europe, del Consiglio Nazionale Forense, dell’Unione Triveneta degli Ordini degli Avvocati, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, della Fondazione Bruno Kessler e con la partecipazione dell’Osservatorio Scienza Processo e Intelligenza Artificiale dell’Unione delle Camere Penali Italiane, della Camera Penale di Trento, della Camera Civile di Trento e Rovereto.

Sarà una grande occasione per esplorare, in modo interprofessionale e interdisciplinare, le sfide e le opportunità dell’intelligenza artificiale nell’equilibrio tra diritti fondamentali, sicurezza e democrazia, con il contributo di esperti nazionali e internazionali.

L’evento avrà luogo dal 22 al 23 novembre a partire dalle ore 9,00 a Trento, presso l’Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, Aula 2, in Via Rosmini 27. Per partecipare al convegno è necessario ISCRIVERSI QUI

Per la partecipazione in presenza il CNF ha riconosciuto 9 crediti formativi (3 per ciascuna sessione).

Per chi non potesse partecipare in presenza è prevista una diretta streaming sul canale YouTube dedicato, con possibilità di seguire l’evento interamente in lingua inglese o italiana.

CONSULTA IL PROGRAMMA