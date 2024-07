Intercettazioni, le Camere non possono riesaminare i dati del processo penale

Non spetta al Parlamento, chiamato ad autorizzare o meno l’utilizzo di intercettazioni di un deputato o senatore, un potere di riesame di dati già valutati dalla magistratura; non sono illegittime di per sè le intercettazioni non oggetto di autorizzazione preventiva; non è automatica la sospensione di ascolti indiretti, quando il parlamentare è coinvolto solo sporadicamente; anche il Gup può presentare ricorso alla Consulta per conflitto di attribuzioni e non solo il Gip.

Sulla base di una serie di...