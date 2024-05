Intercettazioni a Contrada illegittime e Strasburgo condanna l’Italia

In Italia manca una tutela giurisdizionale che permetta agli individui intercettati, senza essere indagati o imputati, di ottenere un accertamento della legittimità della misura di sorveglianza in quanto non parti nel procedimento. Una situazione che per la Corte europea dei diritti dell’uomo, che si è pronunciata ieri con la sentenza Contrada contro Italia (n. 4, ricorso n. 2507/19), è una violazione dell’articolo 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza.

