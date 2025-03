Interrogatorio preventivo sempre più rafforzato

La nuova e assai discussa norma sulla necessità di interrogatorio preventivo prima dell’applicazione di una misura cautelare personale si applica a tutte le richieste del pm in corso al 25 agosto. Se il Gip però già intende respingere la richiesta dell’accusa, l’obbligo decade. Il tribunale del riesame può poi sempre dichiarare nulla l’ordinanza quando ritiene insussistente uno dei presupposti che, per legge, impedisce lo svolgimento dell’interrogatorio (per esempio, il pericolo di fuga). Queste ...

