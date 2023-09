Intesa in maggioranza: sulla prescrizione cancellata la «Cartabia» di Giovanni Negri

Link utili Sulle intercettazioni primo sì alla miniriforma - di Giovanni Negri

Adottato il testo base. In aula a fine ottobre. Improcedibilità superata









Torna ad affacciarsi uno dei temi più ricorrenti nelle politiche della giustizia di questi anni, la prescrizione. Quel complicato equilibrio trovato dalla composita coalizione che sorreggeva il governo Draghi appare ormai destinato a essere rimesso in discussione e verosimilmente cancellato. In tempi stretti oltretutto. Perché ieri la maggioranza, appoggiata da Azione (cui peraltro appartiene uno dei relatori del provvedimento, Enrico Costa), ha approvato in commissione Giustizia alla Camera testo...