Inversione di marcia: la sanzione della sospensione della patente può essere inflitta fino a 5 anni dall'infrazione di Giampaolo Piagnerelli

La violazione è punita con la sanzione pecuniaria compresa tra 2046 e 8186 euro









In caso di inversione di marcia il guidatore oltre alla sanzione pecuniaria per l'infrazione commessa riceve anche la "punizione" accessoria della sospensione della patente. Quest'ultima può essere inflitta anche a distanza di cinque anni dalla violazione. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 11792/23. Venendo ai fatti il ricorrente ha eccepito come la violazione principale fosse stata commessa in data 26 novembre 2017, mentre la revoca era stata disposta solo due anni dopo, in data 11 settembre...