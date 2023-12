IPG Lex & Tax con GI&BI Brokers

Marco Pistis, Andrea Giammelo, Eugenia Gargale

IPG Lex&Tax ha assistito Gi&Bi Brokers, una società assicurativa specializzata nell’agribusiness, nella cessione totalitaria dell’agenzia, a favore della multinazionale assicurativa Aon.



L’operazione è stata gestita da un team guidato dal managing partner Marco Pistis, per gli aspetti legali, dal partner Andrea Giammello per gli aspetti finanziari e fiscali e dal partner Eugenia Gargale per gli aspetti giuslavoristici.



I partner di IPG Lex&Tax sono stati coadiuvati dai senior associate Andrea Barbero e Francesco Citerni, nonché dagli associate Federica Torta ed Elena Eandi.