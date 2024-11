IPG Lex&Tax e Pierallini Studio Legale nell’ingresso di ParmaFood Group nel capitale La Fermenteria S.r.l.

Marco Pistis, Andrea Barbero, Ilenia Atzori, Tommaso Perri, Laura Pierallini

ParmaFood Group ha ufficializzato l’ingresso nel capitale sociale de La Fermenteria S.r.l., start up innovativa specializzata nella produzione di prodotti alimentari di stampo caseario a base vegetale.

Con questa operazione, ParmaFood Group consolida la propria posizione nel mercato dei prodotti innovativi del settore food, rafforzando la propria presenza in un segmento in forte espansione e caratterizzato da un crescente interesse per la sostenibilità.

Ad assistere ParmaFood Group per i profili legali e fiscali dell’operazione, lo Studio IPG Lex&Tax, con un team guidato dal Managing Partner e Founding Partner Marco Pistis e dal Partner Tommaso Perri, supportati dall’Associate Partner Andrea Barbero e dalla Senior Associate Ilenia Atzori.

I soci fondatori de La Fermenteria S.r.l. sono stati assistiti da Pierallini Studio Legale, nella persona della fondatrice Laura Pierallini.