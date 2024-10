Ispezioni Gdf, documenti con natura amministrativa se non emergono indizi di reato

Gli atti formatisi nell’ambito delle attività ispettive (Guardia di finanza) o di vigilanza costituiscono documenti (amministrativi) ex articolo 234 cpp fino a quando non emergano indizi di reato. E gli accertamenti compiuti a partire da quel momento dovranno essere considerati atti del procedimento, anche se non ancora inscritti dall’autorità giudiziaria penale.

L’attività ispettiva

I Supremi giudici (sentenza n. 36477/24) precisano che in materia di attività ispettiva di vigilanza di natura amministrativa, il...