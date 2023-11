Jacob Cohën company acquisisce JC Industry: tutti gli advisor

Clarissa Galli, Carlo Vincenzi, Silvana Bonazzi, Marc-Alexandre Courtej









Pirola Pennuto Zei & associati e LS Laghi e Partners hanno assistito Jacob Cohën Company S.p.A., società operante nel settore della moda, nell’operazione di acquisizione della totalità del capitale sociale di JC Industry S.p.A. che, a partire dalla collezione Autunno Inverno 2021/22 ha prodotto e distribuito su licenza i capi a marchio Jacob Cohën, dalla cedente SINV S.p.A., assistita dall’avvocato Paolo Tanoni e da DLA Piper.



L’operazione si colloca nell’ambito del progetto di crescita internazionale del marchio Jacob Cohën ed è stata resa possibile grazie al supporto finanziario di illimity Bank S.p.A. Area Crossover & Acquisition Finance con il team composto da Leopoldo Avesani, Giulia Celeste, Federica Consonni e Giuseppe Occhigrossi, che ha agito al fianco di Jacob Cohën Company S.p.A., congiuntamente al Fondo iSC (illimity Selective Credit) di illimity SGR.



Jacob Cohën Company S.p.A. è stata assistita da Pirola Pennuto Zei & Associati nella strutturazione dell’operazione e per gli aspetti legali del finanziamento con un team guidato dall’avvocato Clarissa Galli, da LS Laghi & Partners, con il senior associate Carlo Vincenzi in relazione agli aspetti legali dell’acquisizione, nonchè da Futuro all’Impresa per gli aspetti di corporate finance,con un team guidato dal founding partner Guglielmo Ruggeri e dal partner Marco Tixon.



DLA Piper ha assistito il Gruppo Sinv attraverso un team multidisciplinare coordinato dal partner Alessandro Piermanni, responsabile del Sector Industrials, e composto dall’avvocato Silvana Bonazzi e da Alessio Parenti per gli aspetti corporate, dal partner Chiara Anceschi e dall’avvocato Giorgio Paludetti per gli aspetti finance, dal partner e Head of Tax Christian Montinari, da Giuseppe Padula e da Gabriele Savoca per gli aspetti tax.



illimity Bank S.p.A. e illimity SGR sono state assistite da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team guidato dall’equity partner Marc-Alexandre Courtejoie e coadiuvato dall’associate Luca Serino. Il junior partner Roger Demoro ha curato gli aspetti fiscali.