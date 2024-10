Jacobacci Avvocati è il primo studio legale certificato per la sostenibilità ai sensi dello standard SRG 88088

Claudia Scapicchio

Jacobacci Avvocati è il primo studio legale ad aver conseguito la certificazione di sostenibilità per tutte le sedi italiane secondo lo standard SRG 88088, optando per una scelta di alto profilo, che si basa sull’adozione di un sistema di gestione e di azioni in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Cosa significa aver scelto di ottenere questo tipo di certificazione?

Per i professionisti alla guida dello Studio si tratta di assumere un impegno concreto nel voler orientare il proprio business secondo un modello organizzativo certificato di sviluppo sostenibile, nel rispetto dei tre pilastri (ambiente, sociale e governance) e nell’ottica di un miglioramento continuo delle proprie performance.

La certificazione è stata raggiunta grazie all’impegno ed al lavoro portato avanti da un gruppo interno guidato dalla partner Claudia Scapicchio (in foto) e composto dagli avvocati Marina Cristofori, Laura Di Tecco e Lorenzo Gyulai, oltre che da una rappresentanza dei dipendenti dello studio, nelle persone di Daniela Chiavari e Luciana Cialdella.

“Ottenere la certificazione ha coinvolto tutti i professionisti dello studio e gran parte del personale di staff, forti della necessità di essere collettivamente partecipi di un processo che modifica i nostri comportamenti e che non può essere calato dall’alto” ci racconta Claudia. “Ciascuno di noi, nel proprio ruolo, ha accolto con entusiasmo, responsabilità e proattività i cambiamenti necessari per mettere a sistema quanto lo studio aveva già fatto su questi temi negli anni e per migliorare il nostro agire. Siamo convinti che un approccio più consapevole e dichiaratamente etico e responsabile ci renderà ancora più forti nell’affrontare le sfide che il settore legale sta vivendo in questi anni di profondo cambiamento, anche culturale, e più competitivi sul mercato, anche nell’ottica di attrarre nuovi talenti”.