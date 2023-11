Jones Day e Allen & Overy nella prima cartolarizzazione STS di CA Auto Bank S.p.A.

Vinicio Trombetti, Giuseppina Pagano, Pietro Bellone, Chiara D’Andolfo









Jones Day e Allen & Overy hanno prestato assistenza nella prima operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli erogati da CA Auto Bank S.p.A. alla propria clientela. L’operazione ha un valore di circa 1 miliardo e 420 milioni di euro.



La cartolarizzazione è stata strutturata in base alla Legge 130/1999 (la normativa sulla cartolarizzazione) e nel rispetto dei requisiti di “semplicità”, “trasparenza” e “standardizzazione” (STS) previsti dalla regolamentazione europea (Reg. UE 2017/2402). Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ha agito in qualità di terzo verificatore di tali requisiti.



I Titoli asset-backed dell’operazione sono stati emessi dalla società veicolo Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-two S.r.l. I Titoli di Classe A, B, C, D ed E hanno ottenuto un rating da parte di S&P e Fitch e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. Diversamente, sui Titoli Junior (Classe M) non è stata richiesta l’assegnazione di un rating, né sono stati quotati.



Jones Day ha assistito gli arrangers UniCredit Bank AG e Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Milan branch, in qualità di drafting counsel, con un team composto dal partner Vinicio Trombetti, coadiuvato da Giuseppina Pagano e Dario Cidoni. Degli aspetti fiscali si è occupata l’Of Counsel Carla Calcagnile. Ulf Kreppel e Andrew Rotenberg, rispettivamente delle sedi di Francoforte e Londra, hanno inoltre prestato consulenza in relazione agli aspetti di diritto inglese dell’operazione.



Allen & Overy ha supportato CA Auto Bank con un team composto dal partner Pietro Bellone e dall’associate Chiara D’Andolfo. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione ai profili fiscali.