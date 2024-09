Jones Day ha assistito Praemia Reim sgr, in qualità di gestore esterno della Sicaf “Italian Healthcare Fund II SICAF in Gestione Esterna S.p.A.” nell’acquisizione di una nuova struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) nel Comune di Ponsacco (Pisa) Praemia REIM Italy SGR S.p.A., in qualità di gestore esterno della Sicaf “Italian Healthcare Fund II SICAF in Gestione Esterna S.p.A.”, ha finalizzato l’acquisizione, mediante forward purchase, di una nuova struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) con 120 posti letto nel Comune di Ponsacco (Pisa) in Toscana.