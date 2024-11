L'AI E L'INFORMAZIONE - Uno schermo contro fake newsper salvaguardare la democrazia

Nonostante le sfide, l'IA rappresenta un potenziale straordinario nel mondo dell'informazione in quanto potrebbe migliorare la precisione delle informazioni, democratizzare l'accesso ai contenuti e ampliare la portata delle narrazioni giornalistiche. Il futuro vedrà sicuramente un'evoluzione continua di questa tecnologia, con implicazioni profonde per come percepiamo e interagiamo con le notizie e le informazioni che ci circondano.

Grazie alle nuove tecnologie digitali, social media in primis, ognuno di noi può giocare a fare il giornalista scrivendo qualcosa che in pochi secondi può essere letto e commentato. Già da anni facciamo i conti con una profonda trasformazione informativa, che vede la disintermediazione tra i suoi elementi più qualificanti. Purtroppo questo non ha portato allo sviluppo di un'informazione più accurata per i cittadini e spesso ha anche sconvolto i modelli economici dei giornali e delle agenzie, che ...