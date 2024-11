L'AI E IL MERCATO DEL LAVORO - Sul controllo a distanza dei lavoratori serve un bilanciamento delle imprese

Dopo questa fase di analisi, il passo seguente per le aziende è attuare le misure correttive necessarie. Ciò può comportare un aggiornamento tecnologico dei sistemi per assicurare la loro conformità agli standard emergenti, la formazione del personale sul corretto utilizzo delle tecnologie IA conformemente alle normative e l'adozione di nuove politiche interne per regolare l'uso etico e responsabile delle applicazioni.