L'appalto può essere irregolare anche senza una sentenza di condanna di Giovanni Negri

L'irregolarità di una gara d'appalto può dipendere da comportamenti corruttivi non necessariamente riconosciuti da una sentenza penale di condanna. Questa la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia europea con la sentenza nella causa C-545/21 depositata ieri in una vicenda verificatasi in Italia. Nel contesto di una commessa sui lavori di ammodernamento di un tronco stradale, il ministero Infrastrutture e Trasporti ha disposto il recupero delle somme già erogate in favore di Anas, dichiarando...