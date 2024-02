L’appello contro la condanna del giudice di pace alla multa si estende ai danni

L’appello contro la condanna del giudice di pace - che commina una pena pecuniaria - si intende esteso anche alla statuizione che impone il risarcimento del danno alla parte civile. Tale affermazione va letta a fronte della regola generale per cui le condanne del giudice di pace alla sola multa non sono appellabili, ma al pari di quelle di proscioglimento (sempre per reati sanzionati con la sola multa) sono impugnabili esclusivamente di fronte al giudice di legittimità.

La Corte di cassazione penale...