L'applicazione di misure di prevenzione personali e il giudizio di pericolosità sociale

L'ANALISI DELLA DECISIONE

La Corte di appello laziale affronta il delicato tema del giudizio di pericolosità nei procedimenti di prevenzione.

Come sappiamo, il concetto di pericolosità sociale è il presupposto applicativo delle misure di prevenzione, intese come sistema di presidi per l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra i cittadini, ma la cui legittimità, per potersi conciliare con i basilari canoni del diritto penale (tra i quali, ad esempio la presunzione di innocenza), deve rispettare rigorosamente il principio...