L’applicazione della sanzione maggiormente afflittiva della revoca della patente deve essere adeguatamente motivata

Circolazione stradale - Omicidio stradale - Sanzione amministrativa accessoria - Revoca patente - Esclusione sanzione più favorevole - Obbligo del giudice di motivare la decisione

In tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, al posto di quella, più favorevole, della sospensione, deve specificare...