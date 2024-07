L’ASCOLTO DEL BENEFICIARIO - Colloquio con l’interessato dovere inderogabile del giudice

L’ascolto del beneficiario della misura non è un mezzo di prova in senso stretto, ma rappresenta il modo in cui il giudice tutelare può conoscere direttamente i suoi bisogni, le sue richieste e aspirazioni: esso costituisce un vero e proprio dovere per il giudice, a cui non può derogare per la difficoltà del beneficiando di presentarsi all’udienza: è previsto l’ascolto domiciliare. Pur non essendo un mezzo istruttorio e non avendo la volontà espressa dal beneficiario effetti vincolanti sulla decisione, le dichiarazioni dell’interessato influenzano certamente la successiva attività istruttoria e decisoria