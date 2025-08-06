L’assenza dall’ufficio per Covid non rientra nel comporto
Datore condannato a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità risarcitoria
L’assenza dall’ufficio per Covid non rientra nel periodo di comporto. A precisarlo la Cassazione con l’ordinanza n. 22552/25.
I fatti e i giudizi di merito
Venendo ai fatti la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto a un soggetto in data 8 luglio 2022 e, per l’effetto, ...