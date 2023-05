L'assoluzione dai maltrattamenti non fa venir meno la condanna per la violazione dei divieti da "codice rosso" di Paola Rossi

L'ordine violato nel caso specifico corrispondeva a quelle forme di misure cautelari e precautelari poste a tutela di vittime che si presuppone siano state oggetto di violenza di genere

La Cassazione penale conferma la legittimità della condanna per violazione dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento alla persona offesa anche in caso di assoluzione dal reato che aveva costituito il presupposto della misura cautelare non custodiale adottata per reati connotati da violenza di genere.

Comunque in via generale la violazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria non diventa una condotta neutrale solo perché vi è stata assoluzione dal reato presupposto...