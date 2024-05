L’avvocato sospeso non si può difendere da solo

L’avvocato non può impugnare in proprio il provvedimento di sospensione cautelare, in quanto privo dello jus postulandi. Per cui, per proporre impugnazione, deve rivolgersi ad altro avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale. È quanto ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 50/2024 (pubblicata il 14 maggio sul sito del Codice deontologico), dichiarando inammissibile il ricorso di un professionista.



La vicenda

L’avvocato adiva il CNF...