L’elemento fiduciario va considerato con rigore di Pasquale Dui

Link utili Sì al licenziamento per un furto lieve: per i giudici viene meno la fiducia

Ciò che è fondamentale non sono le modalità di esercizio dell’azione del lavoratore che viene sanzionata, ma l’intento e il risultato ottenuto









L’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro va considerato in un’ottica di particolare rigore. Ne consegue che è giusta causa di licenziamento, secondo la Cassazione, il comportamento della cassiera di una banca che aveva sottratto una somma per assicurare a una parente disponibilità di fondi per urgenti esigenze personali, ritenendo di poter depositare il giorno dopo un assegno di pari importo. Ciò che è fondamentale, infatti, non sono le modalità di esercizio dell’azione sanzionata, ma l’intento...