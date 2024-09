L’estinzione del giudizio di una Spa in crisi è legata alla futura produzione di tutti i documenti

L’estinzione del giudizio tributario è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In caso contrario, come nella vicenda in esame, il giudizio è sospeso fino al 30 novembre 2027 come previsto dalla legge 197/2022 (cosiddetta Rottamazione quater) proprio per consentire al contribuente di procedere all’esibizione della documentazione completa. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi