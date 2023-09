L'illecito utilizzo del bonus cultura integra il reato di truffa di Giampaolo Piagnerelli

Non è stata ravvisata l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

La conversione in denaro del bonus cultura non integra l'illecito previsto dall'articolo 316-ter del cp (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di erogazioni pubbliche) ma la ben più grave attività truffaldina, ricca di raggiri posti in essere dagli autori del reato e idonea a indurre in errore l'ente erogatore attraverso la falsa dichiarazione.

Il principio enunciato dalla Cassazione

La Cassazione (sentenza n. 37661/23) ha quindi enunciato il principio secondo cui "le ...