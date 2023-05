L'indennizzo per il mancato godimento dei riposi giornalieri ha natura retributiva e sconta l'Irpef di Giampaolo Piagnerelli

La Ctr, invece, sbagliando ha ritenuto che le somme corrisposte avessero natura risarcitoria e quindi fossero esenti da prelievo









Le somme percepite per non aver goduto dei giorni di riposo hanno natura retributiva e come tali scontano l'Irpef. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 13727/23. Quattro lavoratori hanno conseguito dal giudice del lavoro il riconoscimento del diritto alla corresponsione di quanto dovuto in conseguenza del mancato godimento di riposi giornalieri e settimanali. I prestatori hanno presentato istanza di rimborso dell'Irpef trattenuta e versata dal datore di lavoro sulle somme pagate quale acconto...