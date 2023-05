L'intossicazione alimentare non grave apre al risarcimento del solo danno biologico temporaneo di Giampaolo Piagnerelli

Respinta la richiesta dell'attore di ottenere una cifra minima di circa 2800 euro

Un'intossicazione alimentare contratta durante un evento pubblico - in mancanza di allegazione di un danno da invalidità permanente - apre al risarcimento del solo danno biologico temporaneo e non al danno patrimoniale. E' quanto chiarisce la Cassazione con ordinanza n. 13602/23.



Venendo ai fatti un soggetto ha convenuto in giudizio una Pro Loco esponendo che, in occasione di un pubblico evento, organizzato nel settembre 2012, il responsabile dell'organizzazione dell'evento, aveva somministrato ...