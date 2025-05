L’obbligo di mantenimento figli non può essere aggirato con regalie

L’obbligo di mantenimento non è aggirato con regalie o supplenza di terzi, le quali non riducono, certamente, l’offensività dell’illecito penale di cui all’articolo 570-bis c.p. è quanto ha affermato la Corte di Cassazione (con sentenza n. 15785/2025), dando ragione al procuratore generale avverso la sentenza che aveva ritenuto un padre non punibile per il mancato mantenimento al figlio minore.

Il caso

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, il procuratore generale impugnava ...