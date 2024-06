L’ufficio postale deve fare particolare attenzione al beneficiario dell’assegno bancario

Le Poste - prima di versare l’assegno bancario - devono sincerarsi che il soggetto che si presenta allo sportello sia l’effettivo beneficiario. In caso diverso l’ufficio postale è responsabile per non aver utilizzato la normale diligenza richiesta dall’Abi. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 17304/24. Venendo ai fatti una compagnia di assicurazioni ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Poste Italiane spa per chiederne la condanna al risarcimento del danno derivante dall’illegittima negoziazione...

