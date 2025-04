L’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Verona rinnova il Consiglio Direttivo: Alister Giarola eletta Presidente

direttivo

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Verona (UGDC Verona) ha tenuto l’assemblea annuale degli associati, durante la quale sono stati approvati il bilancio 2024 e rinnovate le cariche sociali. Alister Giarola è stata eletta nuova Presidente, succedendo ad Andrea Pitondo, che ha guidato l’associazione nel triennio precedente.

“Avere l’opportunità di guidare l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Verona è per me un grande onore e una grande responsabilità” – dichiara la neo Presidente. “Ringrazio di cuore Andrea Pitondo e il precedente Consiglio per il lavoro svolto e per la solida realtà che oggi prendo in mano. Andrea ha saputo guidare l’Unione con un impegno ineguagliabile, lasciando un’eredità importante, fatta di passione, dedizione e risultati concreti: raccoglierne il testimone è per me motivo di orgoglio, ma rappresenta anche una sfida non semplice. Sono consapevole che sarà difficile eguagliare quanto fatto, ma garantirò il massimo impegno per questo incarico.

Il nostro obiettivo, mio e della nuova squadra, è quello di proseguire nel percorso tracciato, dando continuità alle iniziative già avviate, ma anche introducendo nuove proposte per rispondere alle esigenze in continua evoluzione della professione e dei giovani colleghi veronesi. Abbiamo già molte idee e iniziative in cantiere per il nuovo anno e puntiamo su networking e innovazione, con l’ambizione di rendere la nostra professione sempre più dinamica e attrattiva per chi desidera intraprendere il nostro stesso percorso.”

Anche Andrea Pitondo, Past President, ha voluto rivolgere un pensiero all’associazione. “È stato un onore guidare l’UGDC Verona in questi anni intensi e ricchi di crescita. Ringrazio tutti i colleghi che hanno condiviso con me questo percorso, affrontando con entusiasmo sfide e cambiamenti. Concludo il mio mandato con la soddisfazione di aver contribuito a rendere l’Unione una realtà attiva, radicata sul territorio e pronta a guardare al futuro con consapevolezza. Lascio l’associazione nelle condizioni migliori per scegliere come proseguire il proprio cammino. Ad Alister e al nuovo Consiglio Direttivo rivolgo i miei migliori auguri.”

Il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2025-2027 è composto inoltre da Alberto Tiziani e Margherita Glisenti, riconfermati consiglieri, e da Davide Panozzo, Chiara Soave, Laura Tognetti, Davide Rippa e Stefano Scappini.

Il Collegio dei Probiviri sarà composto da Chiara Bressanelli, Presidente, Stefano Pessotto e Andrea Pitondo.

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Verona è un’associazione senza scopo di lucro che aderisce all’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Le finalità dell’Unione includono il rafforzamento dei legami di amicizia e solidarietà tra i giovani dottori commercialisti, lo studio dei problemi della categoria, il supporto nell’avvio della professione e la promozione di iniziative volte a valorizzare la professione di Dottore Commercialista