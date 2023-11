L’uso di una spazzola da capelli per colpire una persona rappresenta “lesione con aggravanti” di Giampaolo Piagnerelli

Secondo la Cassazione non bisogna considerare solo le armi proprie per riconoscere la circostanza aggravante

Sussiste la circostanza aggravante nel reato di lesioni anche quando l’offesa non viene realizzata con un’arma vera e propria (ad esempio da fuoco) ma quando un qualsiasi oggetto (nel caso di specie una spazzola per capelli) venga utilizzato in modo improprio tale da arrecare un danno, una lesione. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 44886/23.

Il tribunale di Isernia

Il tribunale monocratico di Isernia in esito a dibattimento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di un soggetto...