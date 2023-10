La cancellazione dell’ente estingue anche il giudizio di Giovanni Negri

Link utili Gli speciali FOCUS Dlgs 231/2001









Va pronunciato il non luogo a procedere nei confronti della società imputata sulla base del decreto 231 e tuttavia cancellata dal Registro delle società. Lo afferma la Corte d’appello di Milano con sentenza n. 1419 del 2023 con la quale è stata accolta l’impugnazione presentata dalla difesa di due srl in liquidazione per la cancellazione delle stesse dal Registro. A essere valorizzata dagli avvocati, in assenza di una specifica disposizione normativa in materia penale, era la tesi della cancellazione...