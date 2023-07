La cancellazione dal registro rende la fusione efficace di Giovanbattista Tona









La società incorporante non ha legittimazione a proporre appello avverso una sentenza emessa a carico della società incorporata se non ha prima provveduto ad adempiere alle formalità previste dall’articolo 2504 del Codice civile, e in particolare alla cancellazione dal Registro delle imprese della vecchia società che ha partecipato alla fusione. Si tratta, infatti, di adempimenti di pubblicità con efficacia costitutiva, in assenza dei quali non si producono nei confronti dei terzi gli effetti previsti...