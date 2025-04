LA CIRCOLARE DI VIA ARENULA - Contributo unificato, via Arenula conferma che l'omesso pagamento ferma l'iscrizione a ruolo

Il ministero della Giustizia con la circolare 24 marzo 2025 detta nuove disposizioni sull'omesso pagamento del contributo unificato.

È difficile da digerire questo strambo passepartout di 23 euro, o meglio, mal si tollerano le conseguenze per chi non vi abbia tempestivamente ottemperato. Così da Via Arenula continuano a partire chiarimenti su chiarimenti, puntualizzazioni su puntualizzazioni, come da ultimo appunto la Circolare 24 marzo 2025, che ha il merito di porre alcuni punti fermi, fra i quali il ruolo del cancelliere nell'accettazione e nel rifiuto dell'atto.

Viene confermato (n. 2/2025 di «Guida al Diritto») che in caso...