La confisca del denaro nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti

Stupefacenti - Detenzione illecita - Misure di sicurezza - Patrimoniali - Confisca - Del denaro in possesso dell’imputato - Vincolo della pertinenzialità.

In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di diverse non contestate cessioni di droga o destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, né quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato...