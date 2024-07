La continuazione dei reati non esclude di per sè la particolare tenuità del fatto

Il vincolo della continuazione dei reati non è condizione di per sé ostativa alla concessione della particolare tenuità del fatto (ex articolo 131-bis cp). Proprio come nel caso concreto in cui il mancato adempimento da parte dell’imputato era dipeso da una sua particolare condizione di indigenza (e quindi non c’era la volontà di non estinguere un reato). Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 29720/24.

Il principio espresso dalla Cassazione

La Suprema Corte ha chiarito, al riguardo, che «la pluralità di reati unificati nel vincolo...