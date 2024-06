LA CONVERSIONE DEL SUPERBONUS - GUIDA ALLA LETTURA - Superbonus, spese sostenute nel 2024 spalmate in dieci anni e non più in quattro

La mappa sul testo realtivo alle msure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria

È stata pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” n. 123 del 28 maggio 2024, la legge 23 maggio 2024 n. 67, di conversione del Dl 39/2024, che reca «Misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria». A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge 29 marzo 2024 n. 39, in legge, il testo risulta composto da 17 articoli distinti in due capi che contengono essenzialmente disposizioni di carattere...