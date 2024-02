La crisi di liquidità quale causa di forza maggiore escludente la responsabilità penale per omissioni tributarie

Reati tributari - Omesso versamento - Crisi economica invocata dal contribuente - Impossibilità ad adempiere al versamento - Esclusione dalla responsabilità penale ex art. 45 cp - Condizioni - Allegazione di prove - Fattispecie.

Per invocare l’assoluta impossibilità di adempiere al pagamento del debito tributario per crisi economica, quale causa di esclusione della responsabilità penale, il contribuente deve provare che lo stato di crisi non sia a lui imputabile e che siano state approntate...