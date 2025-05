Il Centro Studi Borgogna, Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, presenta il webinar dal titolo

“LA FOOD COMPLIANCE: DAGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI AI PRESIDI DI LEGALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE”.

L’evento si propone di approfondire il tema della compliance integrata con particolare attenzione all’applicazione del D.lgs. 231/2001 nel settore food.

Partendo dall’analisi dei principali rischi a cui sono esposte le aziende della filiera alimentare, verranno esplorate le best practice per un’efficace integrazione tra modello 231, sistemi di autocontrollo (HACCP), sostenibilità, etica e tracciabilità.

Al contempo, il webinar offrirà un momento di confronto su temi chiave come la data governance, il trattamento dei dati dei consumatori secondo il GDPR, l’adozione di tecnologie conformi e le best practices per minimizzare i rischi legati alla privacy per le aziende del settore alimentare.

L’evento avrà luogo il prossimo 27 maggio dalle 15,00 alle 17,00 in videoconferenza.

Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il presso il C.O.A. Milano per la formazione a distanza degli Avvocati.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: segreteria@centrostudiborgogna.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

