La mancata fornitura di vestiario in servizio non comporta la corresponsione di un’indennità sostitutiva e non può essere oggetto di danno. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 2261/24.

I giudizi di merito

Venendo ai precedenti gradi di giudizio il ricorrente si era rivolto al tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la condanna del Comune di San...