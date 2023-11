La nomina dell’avvocato di fiducia per la fase di cognizione non vale per la fase esecutiva di Marina Crisafi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La nomina del difensore di fiducia per il giudizio di cognizione non è efficace anche per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall’articolo 656, comma 5, c.p.p. È quanto rammenta la prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 43933/2023, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che si era visto revocare dalla Corte d’Appello di Venezia, il beneficio della pena sospesa concesso dal Gup del tribunale di Padova.



La vicenda

L’imputato, tramite il proprio avvocato, adiva perciò il Palazzaccio, denunciando inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia nominato nella fase di cognizione.

Il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e gli Ermellini gli danno ragione.



La decisione

Infatti, affermano preliminarmente da piazza Cavour, dall’esame degli atti del procedimento, emerge che il difensore era stato nominato solo per la fase di cognizione, senza che risultasse alcuna nomina riferibile specificamente alla fase esecutiva.

Per cui, sul punto, la S.C. ribadisce il principio di diritto, secondo cui “la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione” (cfr. Cass. n. 23734/2020).

Ergo, ricorso inammissibile e ricorrente condannato anche al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.