La pensione di anzianità non blocca il reintegro nel posto di lavoro di Giampaolo Piagnerelli

La disciplina legale dell’incompatibilità tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale









Doppio chiarimento della Cassazione in materia di lavoro. Secondo la Corte in materia di trasferimento d’azienda solo se l’operazione è giuridicamente legittima il rapporto di lavoro per il lavoratore ceduto ha continuità e, quindi, resta il medesimo. In seconda battuta è stato chiarito che la corresponsione della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro. E allora (sul primo fronte) - precisano i Supremi giudici con l’ordinanza n. 32522...