La Provincia di Lecco con Osborne Clarke per la prima CER in project financing a livello di intero territorio provinciale del valore di oltre 110 milioni di euro

Giorgio Lezzi, Angelo Maria Quintieri, Federico Milani, Giulia Bonzini

Osborne Clarke ha assistito la Provincia di Lecco nell’ambito della valutazione giuridica - ai fini della relativa dichiarazione di pubblico interesse - della prima proposta di realizzazione in Italia di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) in project finance da attuarsi a livello di intera area provinciale, del valore complessivo di oltre 110 milioni di euro.

In particolare, Osborne Clarke ha fornito la propria consulenza ai fini della strutturazione della complessa iniziativa, nonché nell’interlocuzione con l’operatore privato proponente, funzionale all’inserimento, nella proposta presentata, delle modifiche necessarie alla relativa approvazione, e ciò anche in considerazione della obbligatoria allocazione dei rischi connessi agli interventi da eseguire in partenariato pubblico privato (PPP).

Osborne Clarke assisterà la Provincia anche nella successiva procedura di gara normata dal nuovo codice dei contratti pubblici (d.lg. n. 36/2023), di cui è prevista a breve l’indizione.

Si tratta della prima iniziativa in PPP relativa alla costituzione e alla gestione di una CER operante su un intero territorio provinciale, volta alla piena applicazione del recente decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414/2023 pubblicato il 23 gennaio 2024, teso a stimolare la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e l’autoconsumo diffuso in Italia.

L’estensione della CER sull’intero territorio provinciale è tesa anche al coinvolgimento dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, a cui sono peraltro riservate specifiche forme di incentivazione e finanziamenti a fondo perduto, dal PNRR, i quali potranno aderire alla medesima CER alle condizioni delineate dall’iniziativa. Viene così promossa l’adesione alla CER anche dei Comuni non in grado di sostenere autonomamente l’integrale copertura finanziaria necessaria alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti di Energie Rinnovabili (FER).

