Confindustria Ancona presenta il secondo incontro del percorso di aggiornamento sulla Legge Delega di Riforma Fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111) e Decreti attuativi dal titolo

“LA RIFORMA FISCALE 2024. Le novità per le imprese con rapporti con l’estero”.

Il secondo appuntamento del percorso di aggiornamento sulla Riforma Fiscale aprirà sul tema dei criteri di individuazione della residenza fiscale, con focus sulle società controllate estere, con particolare riferimento alle nuove modalità di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata e gli effetti sui dividendi. Si passerà quindi ad esaminare le agevolazioni a chi trasferisce la sua residenza e al “reshoring” delle attività estere, la scelta volontaria, attuata da un’azienda, di spostare in tutto o in parte le proprie attività produttive, o le forniture. Molti altri argomenti verranno affrontati, come la “ penalty protection ” per i disallineamenti da ibridi, l’anticipo della documentazione nel regime premiale e il “Transfer price”, prima di chiudere con cenni sull’imposta minima globale e le novità di periodo.

L’evento avrà luogo il 18 aprile dalle 15,00 alle 18,30 presso Confindustria Ancona in Via Ingegner Roberto Bianchi. La partecipazione al convegno è libera e gratuita e consentita previa prenotazione compilando il form di registrazione.

Per maggiori informazioni contattare Fabiano Falasconi Tel. 071 29048219 | email f.falasconi@confindustria.an.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

