La riparazione del veicolo presso carrozzeria autorizzata previsto da contratto non costituisce uno squilibrio contrattuale nell’assicurazione contro i danni

Assicurazione contro i danni - Atti vandalici - Riparazione bene danneggiato - Misura differenziata - Clausola contrattuale - Squilibrio - Inesistenza

La clausola inserita in un contratto di assicurazione contro i danni, la quale preveda una misura differenziata dell’indennizzo in funzione dalle scelte dell’assicurato circa il soggetto cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato, non è di per sé sola restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né produttiva di un significativo...