La servitù coattiva di elettrodotto può essere acquistata anche per usucapione di Mario Finocchiaro

Una servitù si qualifica come coattiva in virtù dei presupposti cui la legge subordina l'obbligo di costituire la servitù (avente un determinato contenuto: acquedotto, scarico, appoggio, passaggio, elettrodotto ecc.). Pertanto, quando sussistono siffatti presupposti, una servitù non cessa di essere coattiva per il fatto che il titolo che la costituisce è un contratto e non una sentenza o un atto amministrativo. La servitù coattiva di elettrodotto, pertanto, può essere acquistata anche per usucapione...